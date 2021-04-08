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Menemen’de Rıdvan yok

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu sağ bek , sarı kart cezalısı olduğu için kritik deplasmanında forma giymeyecek

Menemen’de Rıdvan yok

8.4.2021

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Menemenspor'da, Ümraniyespor önünde sarı kart gören sağ bek Rıdvan cezalı duruma düştü. Tecrübeli sağ bek, Bandırmaspor önünde takımdaki yerini alamayacak. Rıdvan'ın yokluğunda sağ bekte Yusuf Talum'un görev yapması bekleniyor.

Öte yandan Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan takıma inandığını söyledi.

Kritik haftalara girdiklerini belirten Karan, "Bitime 6 maç kala düşme hattının 4 puanın üzerindeyiz. Ancak tam rahatlayamadık, Her şey bitti diyemiyoruz. O yüzden kalan 6 maçta her şeyimizi sahaya yansıtacağız. Sadece futbol düşüneceğiz ve işimizi en iyi şekilde yapacağız. Disiplinden ve çalışmaktan taviz veremeyiz. Bir an önce rahatlamak ve bu camiayı rahatlatmak istiyoruz. Son 5 maçımızı kazanamadık. Artık galibiyetler elde ederek, sezonu kazasız bitirmek istiyoruz" dedi.

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