Sarı-lacivertliler, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın iddialarını ateş püskürdü

TFF 1. Lig'de kümede kalma savaşı veren Menemenspor'dan büyük tepki. Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, "Bizim maçlarımızda rakiplerimize teşvik primi gidiyor. Menemenspor bizim maç için takımına 30 bin TL prim açıklamış. Menemen Başkanı Kazım Hürol Taklak, bizim maçtan sonra utanmadan TFF'ye yazı yazıyor. "Başkanım bu maçın hakemini 1. dakikadan itibaren izle" diye. Samsun'a maçı veriyormuş gibi bir hava oluşmuş. Sen terbiyesiz adam, Samsun'da oyuncun altı pasın içinde topu elle aldı, bariz penaltıyı hakem vermedi. O maçta berabere kaldık, ağzından neden bir laf çıkmadı? O zaman neden federasyona yazmadın? Adam bizle berabere kalmış, demek büyük teşvik primi kaçırdı diye düşünüyor. Bilemiyorum siz yorumlayın" açıklamalarını sert tepki gösterdi.

■ Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ■ Menemen Başkanı Kazım Hürol Taklak

BİZ DE GEREKENİ YAPACAĞIZ

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada: "Menemenspor olarak içinde bulunduğumuz bu kritik dönemde, üçüncü şahısların yaptığı şuursuz açıklamaları şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Buradaki amaç, kendi başarısızlıklarının ve hayal kırıklıklarının üstünü örterek, Menemenspor'un üzerinde kamuoyu baskısı oluşturmaktır. Bilinmelidir ki Menemenspor bu kirli ve planlı oyunları aşarak ligde kalma hedefine emin adımlarla yürümektedir. Hedefimize ulaştığımız vakit "yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla" gerekli kanuni işlemlerin yapılacağını ve Samsunspor başkanına hak ettiği üslupla cevap verileceğini özellikle belirtir" ifadelerine yer verdi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ