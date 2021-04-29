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Menemen’de İsmail fırtınası

Sarı-lacivertli ekibin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu attığı 3 golle takıma 5 puan kazandırdı

Menemen’de İsmail fırtınası

29.4.2021

TFF Birinci Lig'de son iki haftaya ateş hattında bulunan Akhisarspor'un 5 puan önünde giren Menemenspor'da cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları devre arasında renklerine kattığı İsmail Haktan Odabaşı gösterdiği performansla klasını gösterdi. Deneyimli oyuncu sarı-lacivertli formayla rakip fileleri 3 kez havalandırdı ve takıma 5 puan kazandırma başarısını gösterdi.

ZOR MAÇLARIN OYUNCUSU
29 yaşındaki oyuncu İsmail Haktan, Ankaraspor ve Bandırmaspor deplasmanlarında attığı golle takımına 1'er puan kazandırdı. Özellikle küme düşen Ankaraspor önünde attığı golle rakibine karşı ikili averajı İzmir ekibi lehine çevirdi. Menemenspor'un başarılı oyuncusu en son evlerinde oynanan ve 2-1 kazanılan Eskişehirspor mücadelesinde attığı golle ekibinin galibiyet almasında büyük pay sahibi oldu.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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