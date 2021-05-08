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Haberler Menemenspor Menemenspor'da Teknik Direktör Ümit Karan ve 1 futbolcu pozitif çıktı

'da Teknik Direktör ve 1 futbolcu pozitif çıktı

Son dakika... , müsabakası öncesi yapılan testlerde Teknik Direktör ve 1 futbolcuda pozitif vakaya rastladığını duyurdu.

Menemenspor'da Teknik Direktör Ümit Karan ve 1 futbolcu pozitif çıktı
AA

08.05.2021, 12:26

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan ve 1 futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçı öncesinde dün yapılan Kovid-19 testlerinin ardından teknik direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

İzolasyona alınan Karan ve futbolcunun tedavilerine başlandığı bildirildi.

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