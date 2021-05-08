TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan ve 1 futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçı öncesinde dün yapılan Kovid-19 testlerinin ardından teknik direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.
İzolasyona alınan Karan ve futbolcunun tedavilerine başlandığı bildirildi.Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 7 Mayıs virüs tablosu
Menemenspor'da Teknik Direktör Ümit Karan ve 1 futbolcu pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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