Menemenspor'da Teknik Direktör Ümit Karan ve 1 futbolcu pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Ümit Karan ve 1 futbolcunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçı öncesinde dün yapılan Kovid-19 testlerinin ardından teknik direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

İzolasyona alınan Karan ve futbolcunun tedavilerine başlandığı bildirildi.

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