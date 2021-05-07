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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 7 Mayıs virüs tablosu

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

'de son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu, 35 bin 529 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi.

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 7 Mayıs virüs tablosu

07.05.2021, 19:32 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021, 19:38

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı! 7 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2210'u semptomatik olmak üzere toplam 20 bin 107 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 278 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 465'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 998 bin 89'a yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

İYİLEŞEN SAYISI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 529 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi. Toplam test sayısı 48 milyon 963 bin 800'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 260 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

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