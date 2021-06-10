Menemen’den Sikiru’ya çağrı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, teknik direktör Cenk Laleci ile sözleşme imzalanmasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Önce eski sağ beki Mazlum Demir ile resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler bir diğer eski oyuncusu Sikiru'yu geri döndürmek için girişimlere başladı. Menemen'dan devre arası ayrılıp Ankaraspor'a giden ancak Başkent ekibinin küme düşmesiyle boşta kalan Nijeryalı'nın yönetimin listesinde olduğu öğrenildi. Sikiru da eski kulübüne dönmeye sıcak bakıyor.

Menemenspor Cenk Laleci ile anlaştı

Sarı-lacivertliler, Sikiru'yu 2019- 2020 sezonunda Nijerya'nın Plateau United'ın kulübünden transfer etti. İki sezondur Türkiye'de forma giyen 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 1. Lig'de 47 maçta görev yaptı, 4 gol atarken 8 asist yaptı. Menemenspor'da sahaya çıktığı 33 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırırken 2 gol pası verdi. Sikiru bu sezon 27 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı ve 7 golün hazırlayıcısı oldu.