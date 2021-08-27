Menemenspor’a Başakşehir’den sol bek

Daha önce orta saha Emir'i kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, genç sol bek Berkehan Erol'u da renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir FK altyapısında yetişen sol bek Berkehan Erol ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.Menemen direnemedi
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