  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemenspor'a Başakşehir'den sol bek

Menemenspor'a Başakşehir'den sol bek

TFF 1'inci Lig'de yarın evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek Menemenspor, Başakşehir'den bir takviye daha gerçekleştirdi.

Menemenspor’a Başakşehir’den sol bek
DHA

27.08.2021, 16:52

Daha önce orta saha Emir'i kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, genç sol bek Berkehan Erol'u da renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir FK altyapısında yetişen sol bek Berkehan Erol ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Menemen direnemedi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemenspor'a Başakşehir'den sol bek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.