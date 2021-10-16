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Haberler Menemenspor Menemen, Samsun virajında

Menemen, Samsun virajında

16.10.2021

TFF 1. Lig'de son olarak derbide Altınordu'ya 1-0 yenilerek galibiyet özlemi 3 haftaya yükselen Menemenspor, bugün evinde Yılport Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe sunspor'la pay- Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Kadir Sağlam düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1 ile TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Maçın biletleri VIP tribün 30, kapalı tribün 20 TL olarak belirlendi. Ligde oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 8 puan toplayan İzmir temsilcisi 13. sırada.
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