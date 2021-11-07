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Menemen kahroldu

Yoğun sis nedeniyle 62. dakikada ertelenen maç dün tamamlandı. İstanbulspor önünde 2-0 geriden gelip 2-2’yi yakalayan İzmir ekibi, 90+1’de İbrahim’in golüne engel olamadı

Menemen kahroldu

7.11.2021

SPOR Toto 1. Lig'in 12. haftasında Menemenspor, İstanbulspor'a 3-2 yenildi. Yoğun sis nedeniyle 62. dakikada ertelenen maç dün tamamlandı. 2-0 geriden gelip 2-2'yi yakalayan İzmir ekibi, 90+1'de İbrahim'in golüne engel olamadı ve sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı. 34'te Ethemi'nin sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

37'de İbrahim Yılmaz'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Topalli'nin bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. 72'de Ahmet Sagat'ın ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda verdiği pasta Rasheed meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1. 75'te Ethemi'nin Sabbah'ı ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 77'de Mazlum meşin yuvarlağı kaleci Alperen Uysal'ın kapattığı köşeden ağlara gönderdi: 2-2. 90+1'de Topalli'nin pasında İbrahim Yılmaz, maçın skorunu belirledi: 3-2.

CEM ÇELİK YOK, AHMET ASLAN VAR
MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci, İstanbulspor maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Laleci, deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenildikleri maçta görev verdiği Cem Çelik'i dünkü maçta kadroya almadı. Laleci, Cem Çelik'in yerinde Ahmet Aslan'ı oynattı.

DIS SAHADA YOKLARI OYNADILAR
MENEMENSPOR, bu sezon dış sahada yokları oynadı. Deplasmanda 6 maçta çıkan İzmir ekibi bu süreçte 5 yenilgi, 1 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, 6 gol atarken kalesinde de 14 gol gördü.

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