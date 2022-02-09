Menemen son gün bombaladı

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren son olarak evinde Adanaspor'u 2-1 yenerek 8 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Menemenspor, dün sona eren ara transferin son gününde 4 oyuncuyu renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nden sol bek Mahmut Akan, Kocaelispor'dan defans oyuncusu Abdoulaye Cisse, Nijeryalı Harrison ve son olarak Uşakspor forması giyen sol bek Gökay Özer'i renklerine bağladı. Ankara ekibiyle bu sezon 1 maçta forma giyen Mahmut 15 dakika süre aldı. Kariyerinde daha önce Ankaraspor, Bugsaş, Osmanlıspor ve Karabükspor'da oynayan 27 yaşındaki oyuncu Mahmut 4.5 sezon Ankaragücü forması giydi. Kocaelispor ile bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Abdoulaye Cisse ise takımı adına 1 gol, 2 de asist katkısı yaptı.

CİSSE 8 KEZ MİLLİ OLDU

25 yaşındaki Gineli oyuncu Cisse daha önce Angers, Martigues, Schiltigheim ve Novi Pazar formalarını terletti. Gine Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda da yer alan ve 3 maça çıkan Abdoulaye Cisse, milli formayı toplam 8 kez giydi. ■ BERKE ÖZBAY

RÖVANSI VERMEYECEK

PAZAR günü deplasmanda Manisa FK ile oynayacak Menemenspor, galibiyete odaklandı. İzmir ekibi ligin ilk yarısında oynanan maçta rakibini 2-0 yendi. Golleri Ahmet Sagat ile Kocaelispor'a transfer olan Rasheed atmıştı.

HONORE GOMİS ŞOKU

Menemenspor'da dün şok bir gelişme yaşandı. İzmir ekibinin ara transfer döneminin ilk gününde Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı forvet Honore Gomis ile yollar ayrıldı. Yönetimin 25 yaşındaki futbolcunun disiplinsiz davranışlarda bulunması üzerine sözleşmesini ani bir kararla feshettiği öğrenildi. Gineli forvetle geçen hafta oynanan Ümraniyespor maçında oyuna ikinci yarıda girmiş, pazar günü de iç sahada oynanan Adanaspor karşılaşmasında da kadroya alınmamıştı. İzmir ekibinde Honore Gomis'in ardından İlyas Bircan ile de vedalaşıldı. Sezon başında Almanya Bölgesel Lig ekibi HSC Hannover'den kadroya katılan sağ bek İlyas Bircan, TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcsi Şanlıurfaspor'la anlaştı.

İLYAS BİRCAN'LA DA VEDALAŞILDI

İzmir temsilcisinde geride kalan maçlarda bekleneni veremeyen, lig ve kupada toplam 5 maça çıkarak 365 dakika süre alan gurbetçi oyuncu İlyas Bircan, Pote, Rasheed, Berkan, Mazlum Demir , Honore Gomis ve Alhassan'ın ardından takımdan ayrılan son isim oldu.

SERİYE BAGLAYACAK

SON olarak evinde Adanaspor'u 2-1 yenerek alt sıralardan kurtulma adına kritik bir galibiyete imza atan Menemenspor gözünü seri galibiyetlere çevirdi. Bu hafta deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nün konuğu olacak sarılacivertlilerde teknik direktör Cenk Laleci, henüz rahatlayamadıklarını söyledi. Halen sıkıntılı bir konumda olduklarını belirten Laleci, "Adanaspor galibiyeti bizim adımıza çok değerli oldu. Artık seri galibiyetler almamız gerekiyor. Üst üste kazanırsak düşme hattıyla bağımızı koparırız. Bunu yapabilecek güce ve kaliteye sahibiz" yorumunu yaptı.