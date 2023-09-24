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Menemen FK kendine geldi

Ligde 3 maçtır kazanamayan İzmir ekibi gurbette Erzincan’ı mağlup etti

HABER MERKEZİ
Menemen FK kendine geldi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 haftadır kazanamayan Menemen FK, 24Erzincanspor'u deplasmanda 2-0 geçerek lige tutunmayı başardı. Mücadeleye oldukça istekli başlayan İzmir temsilcisi aradığı golü 37. dakikada Özkan Yıldırım ile buldu. Bu dakikada 1-0 öne geçen sarı-lacivertliler, baskısını azaltmazken sadece 3 dakika sonra farkı ikiye çıkardı. 39. dakikada penaltı kazanan Menemen FK'da kemal Rüzgar beyaz noktadan attığı atışı gole çevirerek takımını rahatlattı. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, ikinci devrede skoru koruyan sarılacivertliler İzmir'e 3 puanla döndü. 5 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik alarak puanını 7'ye yükselten Menemen FK, 7. sıraya yerleşti.
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