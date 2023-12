Menemen veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'unda dün oynanan Ege derbisinde ev sahibi Bodrum FK, Menemen FK'yı 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek tur atlayan taraf oldu. Karşılaşmaya konuk ekip Menemen atak başladı. İlk dakikalarda Samed Ali ve Mehmet Alp ile rakip kaleyi yoklayan sarı-lacivertliler aradağı golü 13'te Sedat'ın ayağından buldu. Bu dakikada Mertcan ile takasında topla ceza alanına sokulan Sedat düzgün bir vuruşla fileleri havalandırmayı başardı. 45'te Bodrum FK atağında rakip ceza alanı içinde Aldair, Okan'ın müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem penaltı noktasını gösterirken atışı gole çeviren Aldair skora denge getirdi: 1-1.

MUĞLA EKİBİ GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıda her iki takım da atak futbolu tercih etti. Bodrum FK atağında 58. dakika ceza alanı içinde Feyyaz, Brazao'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, Muğla ekibi bir de penaltı kazandı. 60'ta penaltıyı kullanan Brazao, Bodrum FK'yı 2-1 öne geçirdi. Bu golün ardından oyuncu değişiklikleriyle birlikte Menemen rakip kalede baskısını artırdı. Ancak İzmir ekibi Onur ve Mehmet Alp ile bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Ev sahibi Bodrum bir üst tura çıkarken, Menemen FK ise lige döndü.

BODRUM FK YEDEK MENEMEN ASLARLA

Kupadaki Ege derbisinde kazanan Bodrum FK olurken, her iki ekip de farklı kadro tercihleriyle dikkat çekti. Birinci Lig ekibi Bodrum'da teknik direktör İsmet Taşdemir yedek ağırlıklı bir kadroyu tercih ederken, Menemen FK'nın deneyimli teknik patronu Yılmaz Vural ise aslarla sahaya çıktı. Yeşil-beyazlılarda, as kadroda daha çok süre bulan sadece Süleyman Özdamar, Muhammed Gönülaçar ve Mosah Mohamed on birde maça başladı. Konuk İzmir ekibinde ise teknik patron Vural, ligde on birde şans verdiği isimleri kupa randevusunda da görevlendirdi.

İZMİR EKİBİNDE ÜZÜNTÜ HAKİM

Teknik direktör Yılmaz Vural ile çıkışa geçen ve 1. Lig'e göz diken Menemen FK'da öne geçtiği maçta Bodrum'a yenilerek elenmenin üzüntüsü yaşanıyor. Kupada sırasıyla Yıldırımspor ve Nevşehir Belediye'yi yenerek 4. Tur'a kadar çıkan İzmir ekibi artık tamamen lige döndü. Feyyaz kupa sınavında kart görerek ligde bu hafta oynanacak olan Uşak maçında cezalı duruma düştü.