Menemen’de rota Ceyhun

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattına yerleşerek vites artıran Menemen FK transferde yeni bir hamleye hazırlanıyor. Son 3 sezondur Altay formasını terleten ancak siyah-beyazlı ekibin yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle ayrılık kararı alan 36 yaşındaki orta saha Ceyhun Gülselam sarı-lacivertli ekibin gündemine geldi. Gülselam ile temasa geçmeye hazırlanan Menemenli kurmaylar, deneyimli oyuncunun nabzını yoklayacak. Kulübünden alacakları gerekçesiyle TFF'ye başvuran deneyimli orta sahanın bonservis bedeli olmadan transfer edilmesi planlanıyor. Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın da Gülselam'ı takımda görmek istediği ifade edilirken, kurmaylar oyuncudan olumlu dönüş alırsa transferi noktalamak ve resmi imzaları bir an önce attırmak istiyor.

SÜPER LİG PATENTLİ

Profesyonel kariyerine Unterhaching'de başlayan Gülselam, Trabzonspor, Galatasaray, Kayseri, Hannover 96, Karabükspor, Ankaraspor, Alanyaspor gibi birçok üst düzey kulüpte forma giyme başarısını gösterdi.

SAMED GÖRÜŞME ODASINA

Menemen FK'da gol kralı ünvanlı Samed Ali Kaya'nın geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü. Sezon başında Kocaelispor'dan gol kralı olarak transfer edilen ancak ilk devre sadece 1 gol atabilen 28 yaşındaki forvetin takımla çalışmalara katıldığı ve henüz bir kulüp ile masaya oturmadığı öğrenildi. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın tecrübeli isim ile birebir görüştüğü ve tecrübeli golcünün takımda kalmasını istediği ifade edildi.

KARİYERİNDE 5 KUPA KALDIRDI

36 yaşındaki Ceyhun Gülselam, kariyerinde 5 şampiyonluk yaşadı. Ceyhun, Galatasaray ile iki Süper Lig, bir Türkiye Kupası, Trabzonspor ile birer Süper Kupa ve Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.