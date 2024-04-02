Menemen FK’nın muhteşem ikilisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattına yerleşen Menemen FK'da iki isim gösterdikleri performans ile takıma önemli katkı sunuyorlar. Ligde 4'te 4 yaparak yaparak müthiş bir seri yakalayan İzmir temsilcisinde iki sezondur sarı-lacivertli formayı terleten 24 yaşındaki golcü Mertcan Açıkgöz ile sezon başında 'gol kralı' ünvanlıyla transfer edilen Kemal Rüzgar, attıkları goller ile adeta takımı sırtladılar. Ligde 54 puanla 5. sırada konumlanan İzmir ekibinde Mertcan, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. 32 maçta attığı 11 gol ile Menemen'in yükselişine önemli katkı sunan Açıkgöz, performansıyla oldukça başarılı işlere imza atıyor. 28 yaşındaki hücumcu Rüzgar ise sezonun ilk devresi yaşadığı suskun günlerin ardından patlama yaparak 32 karşılaşmada attığı 13 gol ile takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.