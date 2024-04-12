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Menemen’in kader sınavı

DOĞANCAN BİNGÖL
Menemen’in kader sınavı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off ısrarını sürdüren Menemen Futbol Kulübü bu hafta kader maçına çıkacak. Son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek hanesine 16 puan yazdırarak puan cetvelinde 58 puanla 5. sıradaki yerini koruyan İzmir temsilcisi, yarın kendisi için hayati derecede önemli bir maça çıkacak. İzmir ekibi, taraftarı önünde Play- Off hattındaki direkt rakibi İskenderunspor ile kozlarını paylaşarak galibiyet arayacak. Bu karşılaşmaya 'mutlak galibiyet' parolası ile hazırlanan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan galibiyet ile ayrılarak rakibiyle arasındaki 5 puanlık farkı 8'e çıkartarak bitime 4 hafta kala derin bir nefes almak istiyor. Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural oyuncularıyla toplantı yaparak bu karşılaşmanın önemini anlattı.
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