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Haberler Menemenspor Menemen avantaj peşinde

Menemen avantaj peşinde

HABER MERKEZİ
Menemen avantaj peşinde
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play- Off biletini kapan Menemen FK, son haftaya iç saha avantajını elde etmek için çıkacak. Sezonun son maçında yarın 1. Lig'e çıkan şampiyon Amed Sportif'e konuk olacak olan İzmir ekibi, Play-Off'taki rakibi 24Erzincan ile 4.'lük savaşı verecek. 64 puanla rakibinin bir puan önünde 4. sırada yer alan sarı-lacivertliler, normal sezonu da aynı basamakta bitirirse, tek maç üzerinden oynanacak olan Play- Off 1. Tur maçını sahasında oynama avantajını elde edecek. Eğer Menemen puan kaybeder, 24Erzincan, sahasında son hafta Fethiye'yi yenerse sezonu 5. sırada bitirerek rakibiyle bu kez deplasmanda karşılaşacak. 2. Lig'de Play-Off 1. Tur maçları 9 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
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