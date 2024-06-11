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Menemen’de Mertcan telaşı

Yönetim, sözleşmesi biten golcü ismi takımda tutmayı planlıyor

DOĞANCAN BİNGÖL
Menemen’de Mertcan telaşı
TFF 2. Lig'den bir türlü kurtulamayan Menemen FK yönetim iç transfere ağırlık verdi. Son iki sezondur sarı-lacivertli formayı terleten ve 69 karşılaşmada 23 gol atarak takımın en skorer isimlerinden biri olan Mertcan Açıkgöz'ün sezon sonu sözleşmesi sona ermişti. Beşiktaş altyapısından yetişen, hırslı ve istekli oyunuyla taraftarın gönlünü kazanan Mertcan ile sözleşme yenilemek isteyen kurmaylar, genç oyuncu ile masaya oturacak. Gelecek vadeden hücumcuyu takımda tutmak isteyen yönetim, yeni sezon için henüz anlaşma sağlamadığı teknik direktör Yılmaz Vural'dan da haber bekliyor.
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