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Haberler Menemenspor Menemen FK Seçim’ini yaptı

Menemen FK Seçim’ini yaptı

HABER MERKEZİ
Menemen FK Seçim’ini yaptı
TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK golcü tercihini yaparken Seçim Can Koç'u renklerine bağladı. Son olarak Sebat Gençlikspor'da görev yapan 26 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Seçim Can Koç'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Adapazarıspor'da kariyerine başlayan oyuncu, Muğla Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Hendek Dereköyspor, Erenlerspor, Bolu Abant FK, Orduspor 1967, 1922 Konyaspor ve Aliağa FK'da top koşturdu.
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