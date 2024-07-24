Menemen FK Taner’i kaptı

TFF 2. Lig'de yeni sezon çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Menemen FK transferde de boş durmuyor. Kadrosunu geride kalan süreçte Erhan Öztürk, Eyüp Poyraz ve Seçim Can Koç ile güçlendiren İzmir temsilcisi son olarak Amedspor'da forma giyen kanat oyuncusu Taner Gümüş'ü renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin transfer döneminin dördüncü takviyesi için Diyarbakır temsilcisinde 3 milyon TL bonservis bedeli ödediği ifade edildi.

1. LİG SEVİNCİ YAŞADI

SON iki sezonu Amed'de geçiren ve geride kalan sezonda takımıyla 1. Lig'e yükselme sevinci yaşayan 23 yaşındaki futbolcu kariyerine Kayserispor'da başladı. Burada A takıma yükselme başarısı da gösteren genç futbolcu Üsküdar, Isparta 32 Spor ve Şanlıurfaspor formalarını da terletti

SARI-LACİVERTLİLERDE 8 GİTTİ, 4 GELDİ

ÇALIŞMALARINI sürdüren Menemen FK transfer dönemini hareketli geçiriyor. İzmir temsilcisinde birçok ayrılık yaşanırken, yönetim gidenlerin yerini doldurmak için hamlelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde 8 isim ayrılırken, 4 transfer yapıldı. Geçen sezonki kadrosundan Sedat Cengiz Bursaspor'a, İbrahim Has ve Okan Dernek Kahramanmaraş İstiklalspor'a, Mehmet Alp Kurt Adana 01 FK'ya, Mertcan Açıkgöz Sarıyer'e, Abdülkadir Öksüz Karşıyaka'ya, Feyyaz Belen Serik FK'ya, Erhan Kara ise Çorum FK'ya imza attı. Menemen, dış transferde ise Erhan, Seçim, Eyüp ve son olarak Taner ile imzaladı.