Menemen’de ayrılık rüzgarı

TEKNİK direktör Burhanettin Basatemur yönetiminde yeni bir sayfa açan 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, geçen sezonki yıldızlarıyla resmen yollarını ayırdı. 2023-24 sezonunda İzmir ekibinin attığı 67 golün 36'sına katkıda bulunan Kemal Rüzgar ve Mertcan Açıkgöz İstanbul ekibi Sarıyer ile anlaştı. İki oyuncu da alacaklarına karşılık sarı-lacivertliler ile anlaşmaya vararak takıma veda etti. Kemal ve Mertcan'ın bugün İstanbul temsilcisiyle sözleşmeye imza atıp, yarın Sarıyer'in kampına katılacakları öğrenildi. Geçen sezon İzmir ekibinde 36 lig maçında 23 kez ağları sarsan 29 yaşındaki forvet Kemal Rüzgar ve 39 maçta 13 kez gollebuluşan 24 yaşındaki Mertcan Açıkgöz'ün çabası Menemen'in Play- Off'tan 1. Lig bileti almasına yetmemişti.