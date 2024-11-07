Menemen FK’da Mazlum farkı

Nesine İkinci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'da Mazlum Demir parlıyor. Geçen sezon takıma Bucaspor 1928'den katılan Demir, geldiği günden bu yana takımın değişilmez isimleri arasına girdi. Geçtiğimiz sezon transfer olduktan sonra sarı-lacivertli ekibin oynadığı bütün profesyonel müsabakalarda forma giyen Demir, Menemen formasıyla 25 müsabakaya çıktı. Özellikle bu sezon iyice kendini göstermeyi başaran Demir, stoper oyuncusu olmasına rağmen golcü kimliğini de ön plana çıkarttı. Deneyimli savunmacı 10 maçta 4 gol atarak yıldızlaşırken, Menemen'in 25 puanla lider olmasında önemli pay sahibi oldu. Takımın en skorer oyuncusu olan Mazlum Demir'i 3 golle Burak Yasin takip ediyor.