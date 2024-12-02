Menemen FK kayıplara karıştı

NESİNE 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona müthiş bir başlangıç yapan Menemen FK, son 3 maçını kaybedip zirve yarışından uzaklaştı ve adeta kayıplara karıştı. Son olarak evinde Serik Belediyespor'a 1-0 yenilen sarı-lacivertliler oldukça kötü bir seri yakaladı. Somaspor ve Diyarbekirspor yenilgileriyle yarışta ağır yaralar alan İzmir temsilcisi, Serik Belediyespor karşılaşmasında da çıkışa geçemedi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, hiç beklemedikleri bir seri yakaladıklarını belirterek, "Bir an önce kendimize gelmeliyiz. Liderin 8 puan gerisindeyiz. Lig uzun bir yol ama biz de bir an önce kazanmaya başlamalıyız" diye konuştu