Menemen FK’ya yeni sportif direktör

NESİNE 2'nci Lig'de aylardır kulübün devredilip devredilmeyeceğini bekleyip yeni sezonun başlamasına 2 hafta kala transferde bir adım atmayan Menemen Futbol Kulübü'nde Başkan Bilgin Tokul devir gerçekleşmeyince kolları sıvadı. Birçok as futbolcusunu kaybeden sarı-lacivertli İzmir temsilcisinde istediği şartlar oluşmadığı için devir gündemini rafa kaldırıp bir sezon daha devam kararı alan Bilgin Tokul, sportif direktörlük görevine Nihat Yılmaz'ı getirdi. Geçen sezon bir başka İzmir ekibi Bucaspor 1928'de de aynı görevde bulunan Nihat Yılmaz, takımın antrenmanını Başkan Tokul'la birlikte takip etti.