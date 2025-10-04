Menemen FK’da Seçim zirvede

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta 13 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan Menemen FK'nın forveti Seçim Can Koç, gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Geçen sezon attığı 13 golle takımının en skoreri olan, yaz transfer döneminde Elazığspor'un ciddi şekilde ilgilendiği 28 yaşındaki forvet, İzmir ekibinde kalma kararı vermişti. Bu sezona da Bilal Kısa yönetiminde çok iyi başlayan usta forvet görev aldığı 7 maçta 7 kez ağları sarstı. Kırmızı Grup'ta gol krallığını İzmir ekibini eski forveti Kemal Rüzgar'la paylaşan Seçim, yarın 68 Aksaray karşısında da takımının en önemli hücum kozu olacak.