Yunan basını çirkinleşti!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Samsunspor'un Panathinaikos'a 2-1 mağlup olduğu maç Yunan medyasında geniş yer buldu. Yunanistan basınından ünlü sitelerin karşılaşma için attığı çirkin başlıklar ise dikkat çekti. Govnews, maç öncesi Samsunsporlu taraftarların, Kallimarmaro'da Samsunspor logolu bayraklarla tezahüratlar yapmasına tepki gösterdi. İnternet sitesinin yorumu ise büyük tepki topladı. Govnews, "Samsunspor taraftarlarına tepki: Kallimarmaro'da toplandılar, Kemal Atatürk bayrakları açtılar. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı Türk taraftarların Yunanistan'ın en sembolik anıtlarından birinin önünde bu sahneyi kurmayı bilinçli olarak seçtiğini ve kışkırtıcı olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı. SDNA ise, "Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi. Lider Calabria maçı değiştirdi, Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve kıvılcım, 35 bin seyirci önünde Samsunspor'u (2-1) korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü" yorumunu yaptı.

SAMSUNSPOR TUR İÇİN ÇOK ÜMİTLİ

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Panathinaikos'un 2-1 üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ardından özel açıklamalarda bulundu. Play-Off turunun 2'inci ayağı ise, 28 Ağustos Perşembe günü Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Samsun'da 33 bin taraftarın önünde rakibi saf dışı bırakmak istediklerini belirten Veysel Bilen, "Rakibimiz bu kupalarda sıkça boy göstermiş, tecrübe olarak bizden kat kat üstün bir takım. Buna rağmen ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Samsun'da muhteşem taraftarımızın önünde turu geçmek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu.