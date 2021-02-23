Sivasspor’un en golcüsü Gradel

Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0'lık sonuçla yenerek 31 puana yükselen Demir Grup Sivasspor'u golcüsü Max Gradel sırtlıyor. Kayseri maçında bir asist yapıp, bir de penaltıdan golle buluşan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu takımın en skorer esmi oldu. Sivasspor'un bu sezon rakip filelere gönderdiği 28 gole, Max Gradel 8 golle katkı sağladı.

Max Gradel, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atakaş Hatayspor, Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında rakip fileleri havalandırdı. Kırmızı-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve forvet Mustapha Yatabare'nin ise 5'er golü bulunuyor.