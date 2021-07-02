Belhanda A.Demir’de

SÜPER Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Galatasaray'dan ayrılan yıldız oyuncu Younes Belhanda'yı kadrosuna kattı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da, "ilk yabancı transferimiz gerçekleşti. Değerli oyuncu Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. 31 yaşındaki Faslı 10 numarayı kadrosuna katan Adana temsilcisi, rotasını İtalyan yıldız Mario Balotelli'ye çevirdi. 30 yaşındaki golcü için şartları zorlayan Adana Demirspor, ünlü yıldızı da kadrosuna katarak Süper Lig'de adından söz ettirmek istiyor.