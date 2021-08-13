Sivas uzatmada güldü

UEFA Konfederasyon Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sivasspor, uzatmalara giden maçta Batumi'yle berabere kalarak Play-Off turuna yükseldi: 1-1. 25. dakikada Ahmet'in taç atışında ceza sahası içerisindeki James'in vuruşunda kaleci Alavidze topu çeldi. 39'da Mamuchashvili'nin ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleyi bulmadan defansan geri döndü. 45'te Jigauri'nin pasında topla buluşan Flamarion ceza sahası içerisine girip kaleyi hedefledi. Son anda defansın golü önledi. 49'da sol kanattan gelen topa Sefa dokundu ancak top üstten auta gitti. 64'te Dinamo Batumi gole çok yaklaştı. Pantsulaia iki rakibini geçip vurdu şutu üst direkten geri geldi. 78'de Dinamo Batumi Pantsulaia'nın golüyle 1-0 öne geçti. 109'da ceza sahasında oluşan karambolde kaleciden seken topu takip eden Felix net bir vuruşla skoru belirledi: 1-1.

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