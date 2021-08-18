Sivasspor’un 19 maçlık serisi bitti

SÜPER Lig'in ilk haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Rakibini 88. dakikada Sokol Cikalleshi'nin attığı golle 1-0 mağlup eden Konya ekibi, Kırmızı-beyazlıların geçtiğimiz yıldan süregelen ligdeki 19 maçlık kaybetmeme serisini bitirmeyi başardı. Süper Lig'de geçen sezonun 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 19 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik elde etmeyi başarmıştı. Öte yandan Sivasspor, Konyaspor'a 10 maçın ardından sahasında yenildi.

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