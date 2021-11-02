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Haberler Sivasspor DG Sivasspor beraberliğe abone

DG Sivasspor beraberliğe abone

2.11.2021

DG Sivasspor beraberliğe abone
SPOR Toto Süper Lig'de çıktığı 11 maçta rakipleriyle 6 kez yenişemeyen Demir Grup Sivasspor, adeta beraberliğe "abone" oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan haftalarda Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, Fenerbahçe, Gaziantep, Adana Demirspor ve Altay ile 1-1 berabere kaldı. Sivas temsilcisi 11'inci haftası geride kalan ligde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlikle 12 puan topladı ve ligin en çok beraberlik alan takımı oldu. Bu periyotta 15 kez rakip fileleri sarsan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.
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