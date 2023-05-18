  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sivasspor DG Sivasspor gülmeyi unuttu

DG Sivasspor gülmeyi unuttu

18.5.2023

Gazete

DG Sivasspor gülmeyi unuttu
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maçtır kazanamıyor. Ligin 31. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, son 3 maçında sahadan puansız ayrıldı. Ligin 32. haftasında iç sahada Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan, 33. haftada deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a 4-1 kaybeden Sivas temsilcisi, ligin 34. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek 3 puan hasretine son veremedi. Sivasspor 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. Sivas ekibi, Spor Toto Süper Lig'de kalan haftalarda deplasmanda Galatasaray ile sahasında Arabam.com Konyaspor ve Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA