DG Sivasspor gülmeyi unuttu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Demir Grup Sivasspor, ligde 3 maçtır kazanamıyor. Ligin 31. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, son 3 maçında sahadan puansız ayrıldı. Ligin 32. haftasında iç sahada Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan, 33. haftada deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a 4-1 kaybeden Sivas temsilcisi, ligin 34. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 2-1 yenilerek 3 puan hasretine son veremedi. Sivasspor 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. Sivas ekibi, Spor Toto Süper Lig'de kalan haftalarda deplasmanda Galatasaray ile sahasında Arabam.com Konyaspor ve Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

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