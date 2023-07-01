Yeni sezon startı verildi

TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başladı. İlk etap hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden başlayan bordo-mavililerde milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından koordinasyon ve aerobik çalışma gerçekleştirildi. Yeni sezon hazırlıklarının Trabzon etabını 3 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak olan Karadeniz ekibi 4 Temmuz Salı günü ise Slovenya'nın Kranj şehrine giderek 26 Temmuz Çarşamba gününe kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

FERNANDEZ VE ORSİC TRABZONSPOR'DA

TRABZONSPOR, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen ve önceki akşam kente gelen Joaquin Fernandez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamaya göre, İspanyol stopere 2023-24 sezonunda 1.3 milyon Euro, gelecek sezon ise 1.4 milyon Euro ödenecek. Menajerine ise futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4.4'ü oranında ödeme yapılacak.

Trabzonspor'un İs panya'nın Real Valladolid takımından transfer ettiği 27 yaşındaki stoper Joaquin Fernandez, Bartra'dan sonra bordo-mavililerin tarihindeki ikinci İspanyol oyuncu oldu. Öte yandan, bordo-mavili kulüp Orsic ile de 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Önümüzdeki 2 sezonda 1 milyon 600 biner Avro ödenecek olan futbolcunun bu 2 yılda toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşmenin 1 yıl uzayacağı ve 2025- 2026 sezonunda da 1 milyon 800 bin avro ödeneceği kaydedildi. Southampton'a ise 3 taksit halinde 2 milyon 400 bin avro ödeneceği ifade edildi.