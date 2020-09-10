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Haberler Trabzonspor Trabzonspor, Da Costa ile yollarını ayırdı!

, Da Costa ile yollarını ayırdı!

, Manuel Da Costa ile yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Da arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, Da Costa ile yollarını ayırdı!

10.09.2020, 11:31 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,11:34

Trabzonspor, Manuel Da Costa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bordo mavililerin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Manuel Marouan Da Costa Trindade arasındaki 31.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

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