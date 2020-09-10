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Haberler Konyaspor Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

'da maçı hazırlıkları

'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasını maç yapmadan (BAY) geçecek İttifak Holding , ikinci haftada deplasmanda ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

10.09.2020, 09:43

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmana milli takımdan dönen Nejc Skubic de katıldı.
Antrenmanın ikinci bölümünde ise futbolcular, salonda gruplar halinde kuvvet çalışması yaptı

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