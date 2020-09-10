Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmana milli takımdan dönen Nejc Skubic de katıldı.
Antrenmanın ikinci bölümünde ise futbolcular, salonda gruplar halinde kuvvet çalışması yaptı
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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