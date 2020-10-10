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Haberler Trabzonspor Erzurumspor-Trabzonspor | CANLI YAYIN

Erzurumspor- | CANLI YAYIN

, 'e verilen milli arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Erzurumspor-Trabzonspor | CANLI YAYIN

10.10.2020, 16:04 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020,16:39

CANLI YAYIN


Trabzonspor, A Milli Takım'ın maçları nedeniyle lige verilen arayı boş geçmiyor. Bordo-mavili kulüp, bugün saat 16.00'da Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.



B.B. Erzurumspor'un ilk 11'i: Kayacan, Cenk Ahmet, Gökhan, Teıkeu, Osman, Donald, Ömer, Hamroun, Sissoko, Gomes

Trabzonspor'un ilk 11'i: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe

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