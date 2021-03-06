Trabzon tek tek

SÜPER Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerek F.Bahçe mağlubiyeti sonrası moral bulan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakipleri karşısında tek farklı sonuçlarla 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde oynanan 19 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.Karadeniz ekibi, 14 galibiyetin 12'sinde rakipleri karşısında sahadan 1 farkla galip ayrılarak 36 puan elde etti. Trabzon, 12 galibiyetin 7'sinde 1-0, 5'inde ise 2-1'lik galibiyetlerle sahadan galibiyetle ayrıldı.

İKİ MAÇTA İKİ FARKLI SKOR

KARADENİZ ekibi, 1 maçtan 3-1, 1 maçtan da 2-0'lık galibiyetler elde ederek 2 farklı üstünlük sağladı. Trabzon, Avcı döneminde Erzurum, A.Gücü, Hatay, Göztepe, Denizli, G.Antep, Başakşehir'i 1-0, Ç.Rize, Karagümrük, G.Birliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.