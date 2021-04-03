Sivasspor-Trabzonspor | Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Maç öncesinde Trabzonspor 55 puanla 4. sırada, bir maç eksiği bulunan Sivasspor ise 40 puanla 10. sırada yer alıyor. Sivasspor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı, son dakika gelişmeleri ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...

31. haftada Ankaragücü'nü 4-1 ile geçen Trabzonspor, Sivasspor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ligde 8 haftadır kaybetmeyen Sivasspor'un da hedefi maçı kazanarak üst sıralara yükselmek...

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maç beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor. Zorlu mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy. Ayrıca VAR'da Tugay Kaan Numanoğlu, AVAR'da ise Kerem Ersoy bulunuyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Boyd, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare

Yedekler: Muammer, Samassa, Ziya, Caner, Claudemir, Felix, Erdoğan, Kone, Ninga, Kayode



Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, Abdulkadir, Yunus, Bakasetas, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban

Yedekler: Erce, Hosseini, Atakan, Ahmetcan, Faruk Can, Serkan, Baker, Hakan, Safa, Flavio