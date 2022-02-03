Sürpriz gole yer yok

Süper Lig lideri Trabzonspor'u, rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerin başında son dakikalarda sürprizlere kapalı olması geliyor. Bordo-mavili takım müsabakaların son 20 dakikalık bölümlerinde kalesinde sadece 1 gol gördü. Söz konusu gol ise Trabzonspor'un deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olduğu müsabakada Dorukhan Toköz'ün 74. dakikada kendi kalesine atmasıyla gerçekleşti. Karadeniz temsilcisi, kalesinde gördüğü 17 golün 12'sini ilk yarılarda ağlarında görürken, 5 golü ise ikinci yarılarda yedi. Trabzonspor, 23 maçın 9'unda kalesini gole kapattı, 17 gol yiyerek rakiplerine adeta duvar ördü.

DJANINY PARASI FIFA'DAN

Trabzonspor milli takımda sakatlanan Djaniny için FIFA'ya gidiyor. Tecrübeli forvet oyuncusunun sakatlık süresi 1 ayı geçtiği için bordo- mavili kulübün tazminat alma hakkı doğdu. Trabzonspor TFF'ye başvurdu. Djaniny'nin 1 aylık maaşı olan 150 bin Euro (2 milyon 259 bin TL) TFF aracılığıyla FIFA'dan tahsil edilecek.

HAMSİK'TEN ŞAMPİYONLUK DÖVMESİ

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, sezon sonunda şampiyon olmaları durumunda '61' sayısını dövme olarak yaptırma sözünü verdi. Hamsik Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu ve taraftarın tutkusunu sevdiğini de sözlerine ekledi.