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Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında lider Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri maçı kazanarak çıkışını sürdürmek ve rakipleriyle puan farkını açmak istiyor. Formda bir grafik çizen ve 5 maçtır üst üste kazanan İstanbul ekibi ise ligdeki galibiyet serisine devam etmeyi amaçlıyor