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Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında lider Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Abdullah Avcı ve öğrencileri maçı kazanarak çıkışını sürdürmek ve rakipleriyle puan farkını açmak istiyor. Formda bir grafik çizen ve 5 maçtır üst üste kazanan İstanbul ekibi ise ligdeki galibiyet serisine devam etmeyi amaçlıyor

05.02.2022, 16:19

Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Trabzonspor, evinde son haftaların flaş ekibi Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan müsabakayı Zorbay Küçük yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

26. RANDEVU

İki takım arasında ligde oynanan 25 maçın 12'sini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, rakip fileleri 46 kez havalandırırken, kalesinde ise 34 gol gördü. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı bordo-mavili takım 1-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Abdülkadir, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Brecka, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut.