Ağaoğlu’dan eleştiri

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dün basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi ile ilgili konuşan Ağaoğlu, "Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda oynama şansı bir hayli yüksek. En kötü Avrupa Ligi'nde gruplara kalıyorsunuz. Orası da ciddi bir gelir kapısı. Yıldız transferler, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan futbolcularla donatılmış bir Trabzonspor. Beklenti bu, ancak gerçek bununla pek örtüşmüyor. Trabzonspor şartlar ne olursa olsun ekonomik imkanları belli bir kulüp. Çizilmiş olan sınırlar ve limitler çerçevesinde en verimli kadroyu oluşturmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"BU İŞ BÖYLE OLMAZ"

İzledikleri oyuncuların medyada konuşulan isimler olmadığını aktaran Ağaoğlu, "İzleme ekibi ve hocamız sadece belirli mevkide oyuncuya ihtiyacımız olur diye çalışma yapmıyor. Bütün mevkiler için sezon içerisinde oluşturduğumuz portföyde 100'e yakın oyuncu var. Hocanın oyuncu sistemi, kulübün finansal imkanları önemli" dedi. Son olarak TFF'nin yabancı kuralıyla ilgili konuşan Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "17 Haziran'da transfer sezonu açılıyor. 8+3 mü, 7+4 mü? 8+3'te 14 yabancı bulunduruyorsunuz, 7+4'te 12'ye düşüyor. 15-16 yabancısı olan kulüpler var. Bir senedir bunu telaffuz ediyoruz ama belli değil. Seçim akabinde yeni yönetim gelecek, o da en iyi şartlarda 1-2 hafta içinde kararı alacak. O zaman da Temmuz olacak. Bu iş böyle olmaz."

AHMETCAN'A TALİP VAR

Trabzonspor'un altyapasından çıkardığı Ahmetcan Kaplan'a teklif yağıyor. Geçtiğimiz sezon takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle özellikle ligin son haftalarında forma şansı bulan genç stoper, gösterdiği performans sonucu beğeni topladı. Ahmetcan için yerli ve yabancı birçok kulüp sıraya girerken, bordo-mavililerin beklediği teklif gelmemesi halinde oyuncuyu takımda tutmak istediği öğrenildi. Ahmetcan'a Avrupa'dan iki talip olduğu öğrenilirken, ikisinin de Fransız takımı olduğu belirtildi.

TRABZONSPOR'UN RAMİREZ İNADI

TRABZONSPOR, Krasnodar'da idmanlara çıkmayan Cristian Ramirez'in şartlarını araştırıyor. 27 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun Rus ekibinden ayrılmak istediği öğrenilirken, bordo-mavili takıma gelmeyi istediği iddia edildi. İki takım arasındaki görüşmeler sürüyor.