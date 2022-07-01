Mbemba bombası

STOPER transferinde pek çok isimle görüşme halinde olan Trabzonspor, Porto ile kontratı biten Chancel Mbemba'nın da peşine düştü. 27 yaşındaki Kongolu savunmacının talibi fazla olsa da yüksek maaş beklentisi nedeniyle henüz bir kulüple anlaşamadı. O Jogo'nun haberine göre; Porto, Mbemba'yı takımda tutmak istiyor, ancak görüşmelerden sonuç alamadı. Mbemba'nın, 3 milyon Euro'luk maaş isteği olduğu belirtilirken, yıldız stoperin taleplerini karşılamaya en yakın kulübün Trabzonspor olduğu yazıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ocak ayından beri takip ettiği Mbemba'nın transferinde ısrarcı davranıyor.

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

KARİYERİNDE Anderlecht, Newcastle gibi kulüpler olan Mbemba'nın piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor. İstikrarlı performansıyla öne çıkan Mbemba, son 3 sezonda Porto'da 40 maçın altına düşmedi. Geçtiğimiz yıl ise tüm kulvarlarda 46 karşılaşmada görev yapan 27 yaşındaki savunmacı, 2 gol attı.

TREZEGUET İMZAYA KALDI

TRABZONSPOR, Trezeguet transferinde sona yaklaştı. 1.5 milyon Euro'su garanti ücret, 700 bini bonus olmak üzere toplam 2.2 milyon Euro maaş karşılığı Mısırlı oyuncuyla anlaşan bordo-mavililer, Trezeguet'nin kulübüne rest çekmesiyle transferi bitirme noktasına getirdi. Yönetim Premier Lig ekibi Aston Villa ile pürüzleri giderip yıldız ismi Trabzon'a getirecek