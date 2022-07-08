Trabzon’da hedef savunma

Süper Lig'de Denswil, Doğucan, Eren Elmalı ve Larsen'in ardından 5. transferini Trezeguet ile gerçekleştiren Trabzonspor'da, transfer harekatı sürüyor. Kaan Ayhan için Sassuolo ile pazarlıklarına devam eden bordo-mavililer, Shakhtar'ın Brezilyalı stoperi Marlon için de masadan kalkmış değil. Yıldız savunmacı her ne kadar önceliğinin İtalya olduğunu belirtse de beklediği teklifleri alabilmiş değil. Trabzonspor opsiyonlu bir şekilde 2 senelik kiralama formülü üzerinden teklifini yineledi. Gündemdeki diğer oyuncu ise Bartra. Real Betis'le 1 yıl kontratı kalan 31 yaşındaki İspanyol futbolcu, Kaan ve Marlon'a göre listede daha geride. Bu 3 oyuncunun yanı sıra ismi gizli tutulan 1-2 stoper adayının daha listede bulunduğu öğrenildi.

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