  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzon’da hedef savunma

Trabzon’da hedef savunma

8.7.2022

Trabzon’da hedef savunma
Süper Lig'de Denswil, Doğucan, Eren Elmalı ve Larsen'in ardından 5. transferini Trezeguet ile gerçekleştiren Trabzonspor'da, transfer harekatı sürüyor. Kaan Ayhan için Sassuolo ile pazarlıklarına devam eden bordo-mavililer, Shakhtar'ın Brezilyalı stoperi Marlon için de masadan kalkmış değil. Yıldız savunmacı her ne kadar önceliğinin İtalya olduğunu belirtse de beklediği teklifleri alabilmiş değil. Trabzonspor opsiyonlu bir şekilde 2 senelik kiralama formülü üzerinden teklifini yineledi. Gündemdeki diğer oyuncu ise Bartra. Real Betis'le 1 yıl kontratı kalan 31 yaşındaki İspanyol futbolcu, Kaan ve Marlon'a göre listede daha geride. Bu 3 oyuncunun yanı sıra ismi gizli tutulan 1-2 stoper adayının daha listede bulunduğu öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA