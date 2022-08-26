Dev gelir kaçtı

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Danimarka ekibi Kopenhag'la sahasında 0-0 berabere kalarak gruplara kalma hakkını kaybetti. Yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek olsa da Trabzonspor büyük bir geliri de elinden kaçırmış oldu. Grup aşamalarına kalan takımlara verilen giriş parası 14 milyon 800 bin Euro'luk gelirden olan Trabzonspor, katsayı uygulamasından da elde edeceği 2 milyon 274 bin Euro'luk ek gelirden de mahrum kalmış oldu. TV gelirinden de 3 milyon Euro civarında bir gelir elde etmesi beklenen Trabzonspor, 20 milyon Euro civarında bir rakamı kaçırmış oldu. Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Trabzonspor, grup aşamalarının giriş ücreti olan 3 milyon 630 bin Euro elde edecek.

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