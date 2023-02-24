Trabzon havlu attı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında ilk maçta 1-0 mağlup ettiği İsviçre ekibi Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. 11. dakikada sağ kanattan Abdülkadir'in pasında sol kanatta topla buluşan Trezeguet'in ceza yayına yaklaşırken yaptığı vuruşta kaleci son anda topu kornere çeldi. 13'te savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Amdouni'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlara gitti: 1-0. 25'te Larsen'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Hitz topu güçlükle çeldi. 26'da ceza sahası içinde Gomez, Kade tarafından yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 27'de beyaz noktanın başına geçen Bakasetas'ın şutunda top yandan auta çıktı.

İKİ GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

61'de Doğucan'ın ortasında Denswil topu ağlara yolladı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 67'de Goez'in ortasında Umut boş pozisyonda topu auta yolladı. 76'da Lopez'in vuruşunu Uğurcan çıkardı, seken topu Zeqiri ağlarla buluşturdu: 2-0. 90+2'de Umut savunma arkasına atılan topu ağlara yolladı. Fakat bir kez daha ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. Müsabaka 2-0 sona erdi.

AVCI'DAN KADROYA AYAR

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play- Off turu rövanşında İsviçre'nin Basel takımına konuk olan Trabzonspor, rakibiyle geçen hafta yaptığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağ ve sol kanadında oyuncu değişikliğine gitti. Savunmanın sağında Peres'in yerine Bartra görev yaparken savunmanın solunda ise Eren Albayrak'ın yerine ilk maçın golünü atan Danimarkalı oyuncu Larsen, forma giydi.