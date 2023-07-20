28 kulüp Messi için harekete geçti

MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi için 28 kulüp harekete geçti. PSG'de çalkantılı geçen 2 sezonun ardından Messi, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer oldu. Inter Miami ile 150 milyon değerinde sözleşme imzalayan Messi, futbolculuğu bıraktığında kulüpte söz sahibi isimlerden biri olacak. Arjantinli oyuncu Inter Miami, Apple, Apple TV, Fanatics ve Adidas'ın hisse sahiplerinden olacak. Doğu Konferansı'nın son sırasında bulunan Inter Miami'nin Lionel Messi'yi transfer etmesi sonrası MLS ekipleri harekete geçti. Doğu ve Batı Konferansı'nda bulunan 28 takım, Arjantinli oyuncunun daha iyi performans sergileyebilmesi için değişiklikler yapmaya karar verdi. Başta suni çime sahip olan Seattle Sounders, Portland Timbers, New England Revolution Atlanta United ve Charlotte FC saha çimlerini değiştirecek.