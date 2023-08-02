Trabzonspor’da Pjaca tamam

Süper Lig'de yıllar sonra şampiyon olan ancak geçen sezonu kötü geçiren Trabzonspor, yeniden iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Önemli isimlerle anlaşan yönetimin başını sakatlıklar ağrıtmaya başladı. Ön çapraz bağı yırtılan Hırvat oyuncu Mislav Orsic'in en az 6 ay sahalardan uzak kalacağının açıklanmasından sonra alternatif arayışlarına devam eden Karadeniz ekibi, Juventus'ta oynayan 28 yaşındaki sol kanat Marko Pjaca'yı gündemine aldı. 2016 yılında Dinamo Zagreb'den yaklaşık 30 milyon Euro'ya Juventus'a transfer olduğunda Hırvat futbolcunun geleceğinin parlak olacağı düşünülse de Pjaca'nın kariyeri sürekli aşağı yönlü ilerledi.

TEKRAR ÇIKIŞ ARIYOR

Her sene farklı takımlara kiralanan ve geçen sezonu da Empoli'de tamamlayan Pjaca, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Nenad Bjelica'nın varlığının avantaj olacağına inanan menajerler, kariyerinde tekrar çıkış arıyan Pjaca için Trabzonspor'dan cüzi rakamlar talep etti. Juventus, bir yıl sözleşmesi kalan oyuncusu için yüksek bir bedel istemiyor. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Bjelica'nın olumlu yönde rapor verdiği öğrenildi. Bordomavili yönetimin, güncel piyasa değeri 1.7 milyon Euro civarında olan kanat oyuncusunu uygun bir bedelle transfer etmeye yakın olduğu öğrenildi.