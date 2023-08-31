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Haberler Trabzonspor Trabzon’da Ajeti için yakın takip

Trabzon’da Ajeti için yakın takip

HABER MERKEZİ
Trabzon’da Ajeti için yakın takip
Trabzonspor'un hücum hattına takviye çalışmaları kapsamında Celtic'te forma giyen Albian Ajeti takibe alındı. Kariyerinde toplam 302 maça çıkan Ajeti, 121 gol ve 35 asist üretti. İsviçreli futbolcu için Gaziantep FK'nın da devrede olduğu kaydedilirken oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu arada Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Eren Elmalı ve Tonio Teklic'in son durumları belli oldu. Bordo-mavililer, 2 oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Eren Elmalı'nın sol kalça bölgesinde kas yaralanması, Teklic'in ise sağ ayak bileği dış yan bağlarında gerilme ve sıvı artışı tespit edildiği belirtildi.
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