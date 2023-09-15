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Haberler Trabzonspor Trabzon’da Thiago ısrarı

Trabzon’da Thiago ısrarı

HABER MERKEZİ
Trabzon’da Thiago ısrarı
Trabzonspor'da transfer sezonunun son düzlüğünde hareketli saatler yaşanıyor. Nicolas Pepe, Batista Mendy, Paul Onuachu ve Berat Özdemir gibi önemli oyuncuları transfer eden bordo-mavililerin, son olarak Liverpool'un yıldızı Thiago Alcantara için devreye girdi. İngiliz ekibinden ayrılacak olan İspanyol oyuncu için geçtiğimiz günlerde resmi teklif yapıldı. İngiliz devi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncuyu imza parası ile ikna etmek isteyen bordo-mavililerin, teklifini yükselttiği öğrenildi. Barcelona altyapısında futbola başlayan Thiago, Bayern Münih ve Liverpool formaları giydi.
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