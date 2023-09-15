Trabzon’da Thiago ısrarı

Trabzonspor'da transfer sezonunun son düzlüğünde hareketli saatler yaşanıyor. Nicolas Pepe, Batista Mendy, Paul Onuachu ve Berat Özdemir gibi önemli oyuncuları transfer eden bordo-mavililerin, son olarak Liverpool'un yıldızı Thiago Alcantara için devreye girdi. İngiliz ekibinden ayrılacak olan İspanyol oyuncu için geçtiğimiz günlerde resmi teklif yapıldı. İngiliz devi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncuyu imza parası ile ikna etmek isteyen bordo-mavililerin, teklifini yükselttiği öğrenildi. Barcelona altyapısında futbola başlayan Thiago, Bayern Münih ve Liverpool formaları giydi.