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Haberler Trabzonspor Trabzon evinde

Trabzon evinde

HABER MERKEZİ
Trabzon evinde
TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Pendikspor'u ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordomavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor. Karadeniz ekibinde Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzon ligde 9 puanla 7. sırada yer alırken, ligin yeni ekibi Pendikspor ise 4 puanla 16. basamakta düşme potasının hemen üzerinde konumlanıyor.
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