Trabzon evinde

TRABZONSPOR, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün Pendikspor'u ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordomavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor. Karadeniz ekibinde Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Trabzon ligde 9 puanla 7. sırada yer alırken, ligin yeni ekibi Pendikspor ise 4 puanla 16. basamakta düşme potasının hemen üzerinde konumlanıyor.