Trabzonspor tam gaz

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında geçen hafta Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 2-1 yenerek milli araya ikide iki yaparak girdi. 29. dakikada ceza sahası içinde Cikalleshi'nin kale sahası içine yerden pasında Calvo'nun boş kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

GOLLER 2. YARI DA GELDİ

59'da Pepe'nin sağ kanattan yaptığı ortada savunma araya girerken, topu önünde bulan Onuachu gelişene yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0. 77'de sol kanattan Oliveira topu içeri çevirdi, Prip kafayla skora dengeyi getirdi: 1-1. 85'te Enis'in ortasında Onuachu, kaleye arkası dönük pozisyonda topuğuyla harika bir gol attı ve skoru belirledi: 2-1.